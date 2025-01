L’OL mis à la porte par Bourgoin-Jallieu !

Bourgoin-Jallieu 2-2 (4 T.A.B 2) Lyon

Buts : Moujetzky (20e, 69e) pour les Berjalliens // Matić (45e), Mikautadze (64e) pour les Lyonnais

Tirs au but réussis : Bozkurt , Nordé, Mendy, Atik pour le FCBJ // Niakhaté, Nuamah pour l’OL

Tirs au but manqués : Moujetzky pour le FCBJ // Lacazette, Tolisso pour l’OL

C’est donc ça, la magie de la Coupe !

Énorme surprise en 16es de Coupe de France ce mercredi avec l’élimination de l’Olympique lyonnais par Bourgoin-Jallieu, club de National 3 (2-2, 4 T.A.B 2). L’ensemble de la rencontre a été plus que délicat pour les Lyonnais, et le FCBJ n’a pas volé sa qualification historique pour le tour suivant.

Alors que ses coéquipiers n’arrivaient pas à combiner dans les derniers mètres adverses, Lucas Perri a dû s’employer en sortant rapidement dans les pieds de Pierre Kohser (11e), puis en fermant bien son angle sur une frappe de l’attaquant (15e). Abandonné par sa défense, le Brésilien n’a toutefois rien pu faire sur le tir fuyant de Mehdi Moujetzky qui termine dans le petit filet (1-0, 20e). Après avoir souffert de longues minutes à chaque intervention défensive de Jimmy Nirlo et lors des transitions offensives qui suivaient, l’OL est parvenu à égaliser au meilleur moment, juste avant la pause, avec un centre de Saïd Benrahma parfaitement repris de volée par Nemanja Matić au premier poteau (1-1, 45e).

Pierre Sage dénonce une attitude « inadmissible »

Alors qu’au retour des vestiaires, Pierre Sage a fustigé une attitude « inadmissible » de ses joueurs, son équipe s’est montrée aussi brouillonne dans le deuxième acte. Encore dangereux en contre, le FCBJ a bien failli égaliser, mais la tentative de Mathias Imbert a flirté avec le poteau lyonnais (62e), avant que Georges Mikautadze ne sanctionne le club de N3 en concrétisant une de ses nombreuses occasions d’une frappe puissante en angle fermé (1-2, 64e). Pas suffisant pour se croire qualifié, puisque Warmed Omari a offert un cadeau à Moujetzky, bien heureux de récupérer le ballon dans la surface adverse pour s’offrir un doublé (2-2, 69e). Ni le lob subtil et le coup franc de Rayan Cherki (72e, 95e+3) ni la sortie complètement ratée de Ronan Jay n’ont permis à l’OL de repasser devant. Obligés de passer par la séance de tirs au but, les pensionnaires de Ligue 1 se sont effondrés. Les expérimentés Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso ont buté sur Jay, tandis que Moujetzky, sur un nuage, a vu sa Panenka être arrêtée par Perri. Alors qu’il s’agissait de la tentative décisive, c’est Sofiane Atik, supporter des Gones, qui a scellé la victoire des siens et permis un envahissement de terrain jouissif.

Sale début d’année pour l’OL.

Coupe de France : l’OL n’avait jamais été éliminé par une équipe de National 3