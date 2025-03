Strasbourg en Ligue des champions ? Son entraîneur y croit !

Strasbourg, capitale européenne.

Après Brest la saison dernière, et si un autre « petit Poucet » venait s’immiscer dans la plus prestigieuse des compétitions européennes ? Avec une saison canon sous la houlette de son entraîneur Liam Rosenior, le Racing Club de Strasbourg est l’actuel septième de Ligue 1. À quelques points de l’Europe, le technicien anglais assume croire en la qualification en Ligue des champions.

« Bien sûr que c’est possible »

« Vous êtes dans le foot pour rêver. Je ne veux jamais limiter les rêves de mes joueurs », déclare l’Anglais de 40 ans pour Ouest-France. Et quand il parle de rêver, ce n’est pas pour la simple Ligue Europa. « La Ligue des champions ? Je ne suis pas arrogant. Mais est-ce possible ? Nous sommes à quatre points avec huit matchs à jouer, bien sûr que c’est possible. » Le RCSA compte 43 unités, tandis l’actuel quatrième, position qualificative, Nice, en a 47. Entre les deux clubs, Lille sixième (44 points) et Lyon (45 points).

L’Olympique lyonnais justement sera l’adversaire des Strasbourgeois à La Meinau pour le compte de la 27e et prochaine journée de championnat. Les hommes de Liam Rosenior devront donc vaincre l’OL pour se permettre d’y croire, avant d’affronter Nice, Monaco et le PSG dans les semaines à venir. Une fin de saison coriace qui peut, contre tout attente, se finir avec grâce.

Parmi les raisons d’y croire : un public toujours aussi chaud.

