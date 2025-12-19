Maresca ne remplacera pas (tout de suite) Guardiola

Un chauve pour en remplacer un autre ?

Jeudi, une rumeur a commencé à circuler selon laquelle Manchester City souhaiterait recruter l’entraîneur de Chelsea, Enzo Maresca, en cas de départ de Pep Guardiola. Ce vendredi, les deux techniciens se sont exprimés en conférence de presse au sujet de ces spéculations.

Interrogé sur la possibilité d’un départ vers Manchester City cet été et sur l’impact que ces rumeurs pourraient avoir sur son travail à Chelsea, Maresca s’est montré très clair : « Cela ne m’affecte pas du tout. Je sais à 100 % qu’il s’agit de spéculations et je n’ai actuellement pas de temps à perdre avec ça. » L’Italien a également rappelé que la fin de son contrat avec Chelsea est fixée à juin 2029.

<iframe loading="lazy" title="Maresca Press Conference | Newcastle vs Chelsea | 19/12/25 | Chelsea FC 25/26" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/tgQmx980GbM?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Guardiola balaie la rumeur avec sarcasme

De son côté, Pep Guardiola est lié à Manchester City jusqu’en 2027. Questionné sur le fait de savoir s’il comptait aller au bout de son contrat ou quitter le club dès l’été prochain, il a répondu avec humour : « Je quitterai Manchester City à 75 ou 76 ans. » Il a toutefois ajouté qu’il comprendrait ce type de question en fin de contrat, mais que son engagement court encore pour un an et demi.

Le foot nous a appris à écouter les déclarations de loyauté avec un léger sourire.

Un banger de Rayan Cherki porte City en demies de la League Cup