Le Real Madrid attend un penalty à la... 100e minute pour s’imposer !

Real Madrid 2-1 Rayo Vallecano

Buts : Vinícius (15e) et Mbappé (90e+10, SP) pour le Real Madrid // De Frutos (49e) pour le Rayo Vallecano

Patience, patience, patience… Et, au bout d’un long tunnel, un but sur penalty à la 90e+10 de Kylian Mbappé ! Voilà comment, à l’occasion de la 22e journée de Liga, le Real Madrid a (très) difficilement battu le Rayo Vallecano au terme d’une performance poussive pour revenir à un point de la première place du classement occupée par Barcelone. Le Français a également touché la barre transversale à la 68e minute, mais ce ne fut longtemps pas suffisant pour lui et les autres intouchables du Real Madrid (qui évoluaient sans Jude Bellingham, très vite blessé, et en supériorité numérique en fin de rencontre en raison de l’expulsion de Pathé Ciss).

Tchouaméni fautif sur l’égalisation

Dire que le résultat final représente un pur soulagement pour les locaux est un euphémisme, donc… D’autant que Vinícius Junior a ouvert le score assez rapidement, le Brésilien réalisant un exploit personnel et trouvant la lucarne au quart d’heure de jeu. Sauf que les visiteurs n’ont rien lâché et ont égalisé en début de seconde période grâce à Jorge De Frutos, auteur d’un duel gagné avec Aurélien Tchouaméni. Les hommes d’Álvaro Arbeloa ont ensuite insisté pour faire l’ultime différence, quitte à devoir en passer par un péno obtenu par Brahim Díaz malgré quelques occasions très franches (dont un poteau pour Eduardo Camavinga). Un dimanche gagnant et flippant à la fois…

