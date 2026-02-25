L'entraîneur de l'Inter justifie l'élimination contre Bodø/Glimt par le manque de fraîcheur

La claque est immense. Neuf mois après sa finale de Ligue des champions, l’Inter Milan a pris la porte dès les barrages de Ligue des champions ce mardi face à un adversaire – sur le papier ! – inférieur : les Norvégiens de Bodø/Glimt (1-2 au retour, 2-5 score cumulé). Une humiliation historique pour laquelle Cristian Chivu a une partie d’explication. Après cette élimination, l’entraîneur nerazzuro a estimé qu’il était « difficile de trouver l’énergie nécessaire quand on joue tous les trois jours ».

Quatre matchs en trois mois pour Bodø/Glimt

« Nous aurions pu attaquer différemment la surface adverse, mais je n’ai rien à reprocher. Nous aurions pu trouver un peu plus d’énergie en débloquant la situation, mais avec 10 adversaires dans la surface adverse, c’était vraiment difficile. Il y a de l’amertume. Au cours des trois derniers mois, Bodø a disputé quatre matchs, tous en Ligue des champions. Ils avaient vraiment beaucoup plus d’énergie, mais c’est ça, la Ligue des champions. Tournons la page », a réagi le coach de l’Inter au micro de médias italiens.

L’Inter a trouvé la manière d’alléger un peu son calendrier.

L’incroyable Bodø/Glimt humilie l’Inter et fait tomber le finaliste