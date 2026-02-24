S’abonner au mag
Un téléspectateur fan du Napoli insulte l’arbitre et se fait poignarder par sa femme

William Shakespeare se retourne dans sa tombe. La défaite napolitaine à Bergame (2-1) a tout d’une inspiration dramaturgique. Un homme épris, une femme blessée vengeresse, un couteau, et un quiproquo : vous ne lisez pas le synopsis d’une adaptation tarabiscotée de Roméo et Juliette, mais bien le résumé de ce drame. En effet, d’après la Gazzetta dello Sport, un supporter de Naples a été poignardé dans son salon par son épouse après la déroute de Gli Azzurri. 

Un malentendu des plus ubuesques

Alors que le score était à son avantage (1-0), le Napoli avait l’occasion de se donner de la marge sur penalty avant que celui ne soit… annulé à la suite d’une vérification à l’aide de la VAR. Comme le rapporte RMC Sport, le tifosi de 40 ans, révolté, aurait sorti tous les noms d’oiseaux de son lexique pour insulter l’arbitre depuis son canapé. Tout ce marivaudage aurait été mal interprété par sa femme, qui pensait en être la cible.

Après une dispute, la coupable aurait menacé son mari d’un « Va-t’en ou je te poignarde » (notez la réécriture contemporaine de Corneille) avant de passer à l’acte. Les forces de l’ordre sont intervenues avant que le drame ne tourne en véritable tragédie. La victime, hospitalisée depuis les faits, présente de multiples blessures, mais son pronostic vital n’est pas engagé. Trois couteaux ont par ailleurs été découverts dans le sac à main de sa compagne : ne cherchait-elle qu’un prétexte ?

Et maintenant, deux personnages en quête de sens…

L’Atalanta croque le Napoli

