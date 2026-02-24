Arbeloa et l’occasion en or de l’UEFA « pour marquer un avant et un après dans la lutte contre le racisme »

Les belles palabres dans le vent ne devraient plus causer de tempête. Autrement dit, et pour reprendre les doux mots d’Álvaro Arbeloa ce mardi en conférence de presse : « L’UEFA, qui a toujours été une fervente défenseuse de cette cause, a l’occasion de ne pas en rester seulement à un slogan et à une jolie pancarte avant les matchs. »

L’entraîneur madrilène fait bien entendu référence à la décision de l’instance européenne de suspendre Gianluca Prestianni, coupable de propos tantôt homophobes tantôt racistes (le premier cas serait moins grave que l’autre, visiblement) envers Vinícius Júnior. L’affaire a éclaté mardi dernier, à la suite des plaintes du Brésilien lors du match aller à Lisbonne (0-1). « Nous avons une grande opportunité pour marquer un avant et un après dans la lutte contre le racisme », a notamment indiqué le coach merengue.

Viní sur tous les fronts

Interrogé sur l’état de son numéro 7, le tacticien s’est réjoui de voir son joueur revenir l’esprit conquérant. « Vinícius Júnior a toujours fait preuve de beaucoup de courage et de caractère, encense Arbeloa. N’importe qui dans sa situation, je ne sais pas comment il aurait réagi. Lui, il a toujours réagi avec courage, montrant une immense personnalité. Cela a toujours été sa réponse, et ce le sera toujours car c’est un combattant. »

Comme si l’animation offensive madrilène n’était pas un combat suffisamment lourd à porter…

