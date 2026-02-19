Affaire Prestianni-Vinícius : le Real a donné tous les éléments pour faire avancer l’enquête

Soutien en bloc. À la suite des propos tenus par Gianluca Prestianni envers Vinícius lors du barrage opposant Benfica au Real Madrid, le club espagnol a publié un communiqué ce jeudi dans lequel il indique qu’une enquête a bien été lancée auprès de l’UEFA.

« Le Real Madrid CF informe qu’aujourd’hui, il a fourni à l’UEFA toutes les preuves disponibles concernant les incidents survenus le mardi 17 février lors du match de Ligue des champions que notre équipe a disputé à Lisbonne contre le SL Benfica, explique l’institution de la Casa Blanca. Notre club a activement collaboré à l’enquête ouverte par l’UEFA à la suite des épisodes inacceptables de racisme survenus durant ce match. »

Un soutien apprécié par les Merengues

Outre les mots de Kylian Mbappé et ceux d’Aurélien Tchouaméni, plusieurs figures du football ont apporté leur soutien au Brésilien. Des encouragements loués par le club de l’attaquant auriverde. « Le Real Madrid remercie le soutien unanime, l’appui et l’affection reçus par notre joueur Vinícius Jr. de la part de tous les acteurs du football mondial, peut-on lire. Le Real Madrid continuera à travailler, en collaboration avec toutes les institutions, pour éradiquer le racisme, la violence et la haine dans le sport et dans la société. »

