Thibaut Courtois investit au Mans FC après Novak Djokovic et Felipe Massa

Tout ça en 24 heures ? Non content d’afficher des stats historiques pour un promu en Ligue 2, Le Mans se prépare à entrer dans une nouvelle dimension. Ce jeudi, le club a publié un communiqué annonçant l’entrée à son capital de Thibaut Courtois et la prise de participation majoritaire du fonds d’investissement brésilien OutField, actionnaire depuis l’été dernier.

Des changements en interne ?

Thierry Gomez reste, pour l’heure, actionnaire et président. D’après L’Équipe, des changements sont attendus. L’un des dossiers prioritaires est de relancer le centre de formation dès la saison prochaine, tout en rachetant le centre d’entraînement de la Pincenardière à la mairie.

Le nom des nouveaux investisseurs peut sans doute permettre au club de passer un cap en matière de standing. En plus du gardien belge du Real Madrid, d’autres légendes du sport se sont rapprochées, en tant qu’investisseurs : Novak Djokovic, Felipe Massa et Kevin Magnussen.

Les stars de la Sarthe.

Le Mans meilleur promu de Ligue 2 au XXIe siècle ?