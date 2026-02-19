Vers une Coupe du monde des clubs à 48 équipes ?

Main dans la main. D’après le Guardian, l’UEFA serait désormais prête à accepter une extension de la Coupe du monde des clubs, passant de 32 à 48 équipes.

Pendant longtemps, l’instance européenne s’était opposée à une telle réforme, craignant pour le prestige de sa compétition phare, la Ligue des champions. Mais elle serait à présent disposée à soutenir le projet de la FIFA.

Pas de compétition tous les deux ans

En arrière-plan, la FIFA maintiendrait en contrepartie le cycle de quatre ans, au lieu de passer à un rythme biennal comme l’avait proposé en juin dernier le Real Madrid.

Par ailleurs, l’idée d’élargir le nombre de participants à la Coupe du monde des clubs aurait été motivée par le fait que de grands clubs européens, comme le FC Barcelone et Liverpool, n’étaient pas parvenus à se qualifier pour le tournoi l’an dernier.

Les rivalités entre la FIFA et l’UEFA s’arrêtent là où commencent les revenus.

Qu’es-tu devenue, la Juventus ?