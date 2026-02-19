Mais qui a muselé l’attaque du LOSC ?

Sur ses 87 derniers tirs en championnat, le LOSC n’a réussi à marquer que deux fois. Un chiffre inquiétant qui s’étend sur la scène européenne où les mêmes carences se font apercevoir. Les blessures s’enchaînent, les habituels tauliers s’éteignent et c’est tout le système Genesio qui s’enraye.

À l’heure où la France brille grâce à des athlètes qui ont pour principal objectif de tirer au milieu de cibles d’un diamètre de 45 millimètres placées à 50 mètres après avoir parcouru 2,5 kilomètres à ski, les attaquants du LOSC galèrent à régler la mire face à un but de 7,32 mètres sur 2,44, certes protégé par un gardien. Avant d’affronter l’Étoile rouge en barrage, les Nordistes seraient bien inspirés d’aller prendre quelques cours avec les Bleus du biathlon pour tenter de se rapprocher des stats d’Émilien Jacquelin ou de Julia Simon parce que pour le moment, en 2026 et en Ligue 1, ils n’ont planté que 2 buts en 87 tirs.

S’il a inscrit l’unique but de la rencontre contre Fribourg, sur penalty, lors de la dernière journée de phase de ligue de C3, Olivier Giroud incarne mieux que personne l’inefficacité persistante, puisqu’il n’a plus fait mouche depuis 9 matchs en championnat, une disette qu’il n’a connu qu’une seule fois dans sa carrière (10 rencontres consécutives de Premier League avec Arsenal en 2019-2020). Si l’on dézoome, hormis ce doublé contre le Paris FC en novembre, l’ancien avant-centre des Bleus n’a trouvé le chemin des filets que lors des deux premières journées.

Lille des tentatives

Dans un contexte brûlant où Bruno Genesio aurait été tout près de démissionner, Lille avance au pas et n’a gagné qu’un seul de ses 9 matchs de l’année. Juste assez pour éviter de peu l’élimination en Ligue Europa et s’offrir quelques jours de sursis. Si la vie est, comme on le dit, faite de cycles, la chance va bien finir par tourner et le pot de ketchup cher à Cristiano Ronaldo va s’ouvrir d’un coup d’un seul. Il est néanmoins loin le temps où Lille en collait 7 à Lorient, 6 à Metz ou 4 à Auxerre et faisait suer Gaspacho. Désormais, ce supporter qui promettait de courir 10 kilomètres à chaque but de son club de cœur doit bien se reposer, puisque personne n’arrive à trouver la solution au sein du club.

Évidemment qu’il faut s’inquiéter de cette inefficacité, mais il faut aussi garder de la sérénité parce qu’on s’est créé des occasions. Bruno Genesio, éternel optimiste

Lors des dernières sorties, le LOSC s’est pourtant montré dangereux, a même dominé l’OL (1-0) ou Metz (0-0), sans faire sauter la banque. « Évidemment qu’il faut s’inquiéter de cette inefficacité, mais il faut aussi garder de la sérénité parce qu’on s’est créé des occasions, soupirait Bruno Genesio après le triste nul à Metz. Il faut s’en inquiéter, car on serait irresponsable si on ne s’inquiétait pas, mais s’inquiéter ne veut pas dire renoncer, s’inquiéter signifie que c’est à nous de trouver les solutions en travaillant à l’entraînement et l’animation. En gardant la confiance, aussi, parce que je pense que c’est essentiel dans ces phases-là. »

Un but comme espoir ?

Mercredi, avant le match de Coupe d’Europe, le coach est allé plus loin en sortant les stats avancées : « Si on prend du recul, et si on analyse bien tous nos matchs sauf celui de Strasbourg que je mettrais de côté (1-4) : on est l’équipe qui récupère le plus de ballons dans le dernier tiers, on est l’équipe qui tire le plus au but, on a autant de xG pour que Lens ou Lyon, et autant de xG contre qu’eux. » Le premier but sous ses nouvelles couleurs de Gaëtan Perrin contre Brest (1-1), au terme d’une transition collective parfaite, peut tout de même prêter à l’optimisme car, pour la seule fois du match, la vitesse lilloise a désorganisé la défense brestoise.

Ayyoub Bouaddi's superb defensive play to set up great Lille play, finished off by Gaëtan Perrin 🤩 Gaëtan's first goal for Lille! 👏#LOSCSB29 pic.twitter.com/vtx1DT2HlD — LOSC (@LOSC_EN) February 16, 2026

Entré en lieu et place de Soriba Dioune, le joueur formé à Lyon ne semble pas avoir le profil pour endosser le costume de 9 titulaire d’une équipe ambitionnant la qualif pour la Ligue des champions. Au-delà de la faiblesse de l’animation offensive ces dernières semaines, la qualité et la profondeur de l’effectif des Dogues sont à remettre en question. Quand Hamza Igamane (9 buts cette saison toutes compétitions confondues) se retrouve sur le flanc pour de longs mois, que Matías Fernández-Pardo (3 buts, dont 2 en août) n’arrive pas à trouver la recette de la régularité et qu’Olivier Giroud n’est plus que l’ombre de lui-même, personne n’arrive à prendre le relais. Malgré ses quelques réalisations, Benjamin André n’a rien d’un buteur en série, pas plus que Hákon Arnar Haraldsson, et les blessures d’Osame Sahraoui et d’Ethan Mbappé n’arrangent pas la situation. Il faut donc, pour le moment, se reposer sur une seule action efficace en fin de match contre Brest pour espérer des jours meilleurs. Sinon, le stade Pierre-Mauroy doit se préparer à une nouvelle soirée ennuyeuse.

