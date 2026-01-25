Strasbourg s’amuse dans le Nord et plonge Lille dans la crise

Lille 1-4 Strasbourg

Buts : Fernández-Pardo (90e+3) pour le LOSC // Panichelli (25e), Enciso (26e) & Godo (58e, 72e) pour le Racing

Au nord, c’était les désillusions. En pleine réussite, Strasbourg s’est amusé sur la pelouse d’une équipe de Lille qui s’est perdue au fil des minutes (1-4). Cinquième défaite de rang pour des Dogues qui vivent un mois de janvier catastrophique, pendant que leurs visiteurs du soir recollent dans la course aux places européennes.

Une véritable fessée qui prend ses racines dans deux minutes parfaites pour les Alsaciens, au cœur du premier acte. Après une grosse vingtaine de minutes à observer tout ce beau monde tenter d’emballer ce match, Joaquín Panichelli vient rappeler qu’il est l’un des meilleurs attaquants du championnat. En faisant chanceler Mbemba après s’être enroulé autour de lui pour conclure (0-1, 25e), puis en faisant parler toute son intelligence de jeu – déplacement, qualité de remise – pour mettre Julio Enciso sur orbite (0-2, 26e). Si le LOSC pensait jusqu’alors réussir son début de soirée, voici la bande de Bruno Genesio – suspendu et en tribune – K.O. debout.

Godo n’attend plus

Au retour des vestiaires, Panichelli se dit pourtant que sa tête sur la barre juste avant les citrons risque de coûter cher aux siens, sérieusement secoués dans une tornade rouge. Alors que le stade Pierre-Mauroy, dépité, entonne une série de « Olé ! » à chaque passe des visiteurs, Ethan Mbappé, Olivier Giroud (d’une subtile déviation sortie par Mike Penders) et compagnie tentent de renverser la situation. Mais rien ne va dans le sens des Nordistes ces dernières semaines, et sur un centre fort de Diego Moreira, Martial Godo, à la limite du hors-jeu, se jette pour marquer de l’épaule (0-3, 58e). But, dit la vidéo. Cette fois, c’en est trop pour Lille, qui sombre définitivement lorsque Godo s’offre le doublé à bout portant (0-4, 72e), une semaine après son but de la victoire contre Metz. La réduction de l’écart tardive de Matías Fernández-Pardo (1-4, 90e+3) n’y change pas grand-chose : rien ne va plus à Lille.

Et si ce changement d’entraîneur avait été la meilleure des décisions, pour Strasbourg ?

Lille (3-4-2-1) : Özer – Ngoy, Mbemba, Mandi (Meunier, 69e) – T. Santos (Diaoune, 69e), Mukau, Bouaddi, Perraud (Verdonk, 69e) – E. Mbappé (Broholm, 87e), Fernandez-Pardo – Giroud (Correia, 80e). Entraîneur : Bruno Genesio.

Strasbourg (4-2-3-1) : Penders – G. Doué (Luis, 76e), M. Sarr, I. Doukouré, Chilwell – Barco, S. El Mourabet (A. Ouattara, 61e) – D. Moreira (Amo-Ameyaw, 76e), Enciso (Nanasi, 76e), Godo – Panichelli (Yassine, 87e). Entraîneur : Gary O’Neil.

