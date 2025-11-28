La France distance encore plus les Pays-Bas à l'indice UEFA

Vous vous souvenez des jeudis noirs ?

Puisque les clubs français ont remporté leurs trois confrontations directes face à des clubs anglais cette semaine, la France continue sa marche en avant au classement UEFA. Malgré la défaite de Nice et le match nul de Monaco, le 5 sur 7 de la semaine (qui n’a rien à voir avec le nom d’une matinale de radio), la France gagne de nombreux points sur les Pays-Bas. Et en reprend même sur l’Allemagne. Comme l’indique L’Équipe. Elle est plus proche du Top 4 que des Pays-Bas et du Portugal, sixièmes et septièmes meilleures nations européennes.

Sept clubs français en Europe la saison prochaine ?

On vous passe les unités, le nombre de points, mais en gros : la Liguin est bien un des cinq meilleurs championnats européens. Et bien cinquième, puisque l’Allemagne reste loin devant. La France a donc de bonnes chances de conserver ses quatre représentants en Ligue des champions, et sept clubs en Europe, la saison prochaine.

Les IndicesUefix seront à côté des Footix dans les brocantes.

