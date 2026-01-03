Touché par un drame familial, Kevin Kampl quitte Leipzig

Ma famille d’abord.

Le RB Leipzig a annoncé ce samedi le départ de Kevin Kampl. Le milieu de 35 ans et le club ont trouvé un accord pour résilier le contrat qui les lie à la date du 31 janvier. Une demande du joueur, qui souhaite se rapprocher de sa famille suite au décès de son frère. « La douleur causée par la perte soudaine de mon frère m’a fait comprendre à quel point le temps est précieux et combien il est important de le passer avec ses proches. Après toutes ces années, j’ai réalisé que le moment était venu de rentrer chez moi, notamment parce que mon père n’est pas en bonne santé et que je souhaite passer plus de temps avec lui », écrit-il sur le site du club.

Passé par Leverkusen, Salzbourg ou encore Dortmund, Kampl jouait pour Leipzig depuis 2017. Chez les Roten Bullen, l’international slovène a disputé 283 matchs et a remporté deux Coupes d’Allemagne ainsi qu’une Supercoupe. « J’aurais adoré jouer une dernière fois dans notre stade devant vous, nos fans. Ce n’est pas ainsi que j’avais imaginé mes adieux. Mais parfois, la vie nous impose d’autres priorités, et je suis en paix avec cette décision », poursuit-il, sans exclure complètement de revenir un jour sur le terrain.

Grateful for all of it 🫶🥹#KK44 pic.twitter.com/5CmRHTiwuZ — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) January 3, 2026

Un hommage lui sera rendu le 17 janvier à l’occasion de la réception du Bayern. « Kevin a joué un rôle majeur dans les plus grands succès du club, commente le directeur sportif Marcel Schäfer. Sa décision de consacrer toute son énergie à sa famille dans cette situation mérite le plus grand respect et souligne une fois de plus son caractère exemplaire. Kevin s’est donné à fond pour le RB Leipzig, s’est pleinement intégré au club et à la ville et était très respecté par tous ses coéquipiers, le staff technique et tous ceux qui travaillent pour le club. La porte du RB Leipzig restera toujours ouverte pour Kevin. »

La classe.

