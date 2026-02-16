S’abonner au mag
  • Suède
  • Östersund FK

La demande pas banale d’Östersund FK à ses supporters

FG
La demande pas banale d’Östersund FK à ses supporters

À vos chéquiers ! Alors qu’il participait encore aux soirées de Ligue Europa dans un passé pas si lointain, le club d’Östersund FK végète actuellement à la 12e position du classement de deuxième division suédoise. Pour retrouver son lustre d’antan, le club a décidé de faire appel à ses supporters dans un communiqué publié ce dimanche sur ses réseaux sociaux, demandant de l’aide financière pour le recrutement de Curtis Edwards, milieu de terrain anglais évoluant actuellement à Gateshead (5e division anglaise).

Post Instagram Voir sur instagram.com

Le club suédois compte ainsi sur ses fans pour récolter la modique somme de 200 000 couronnes (l’équivalent de 19 000 €) : « Comme ce recrutement n’était ni prévu ni budgétisé initialement, nous devons tout mettre en œuvre pour que Curtis Edwards revienne à la Jämtkraft Arena et à Östersund. Nous mobilisons vos efforts pour rendre ce transfert possible ! » est-il notamment écrit dans le communiqué.

Récompense à la clé !

Pour motiver un peu plus ses supporters à contribuer au retour de Curtis Edwards au bercail, lui qui a déjà porté le maillot du club entre 2016 et 2019, Östersund promet d’offrir… une écharpe à l’effigie du joueur à toute personne déboursant plus de 140 € dans cette récolte de fonds.

Le joueur MPG le plus cher de l’histoire.

Des supporters de l’AIK assistent au match de leur équipe du haut d'une grue

FG

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis. Son procès commence ce lundi 1er décembre dans l'État de New York, il risque la peine capitale.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.