La demande pas banale d’Östersund FK à ses supporters

À vos chéquiers ! Alors qu’il participait encore aux soirées de Ligue Europa dans un passé pas si lointain, le club d’Östersund FK végète actuellement à la 12e position du classement de deuxième division suédoise. Pour retrouver son lustre d’antan, le club a décidé de faire appel à ses supporters dans un communiqué publié ce dimanche sur ses réseaux sociaux, demandant de l’aide financière pour le recrutement de Curtis Edwards, milieu de terrain anglais évoluant actuellement à Gateshead (5e division anglaise).

Le club suédois compte ainsi sur ses fans pour récolter la modique somme de 200 000 couronnes (l’équivalent de 19 000 €) : « Comme ce recrutement n’était ni prévu ni budgétisé initialement, nous devons tout mettre en œuvre pour que Curtis Edwards revienne à la Jämtkraft Arena et à Östersund. Nous mobilisons vos efforts pour rendre ce transfert possible ! » est-il notamment écrit dans le communiqué.

Récompense à la clé !

Pour motiver un peu plus ses supporters à contribuer au retour de Curtis Edwards au bercail, lui qui a déjà porté le maillot du club entre 2016 et 2019, Östersund promet d’offrir… une écharpe à l’effigie du joueur à toute personne déboursant plus de 140 € dans cette récolte de fonds.

Le joueur MPG le plus cher de l’histoire.

