Freiné à Bastia, Troyes manque l'occasion de faire le trou

Bastia 0-0 Troyes

Les rois du 0-0. En déplacement sur la pelouse de la lanterne rouge de Ligue 2, le leader troyen n’a pu ramener mieux que le point du match nul de son déplacement à Bastia (0-0), et manque l’occasion de creuser l’écart en tête du championnat. Ce sont même les Corses, au vu de leur forte domination, qui peuvent nourrir le plus de regrets après la partie : ni Felix Tomi, ni Amine Boutrah, remuants ce soir, n’auront réussi à faire trembler les filets d’un Zacharie Boucher extrêmement inspiré. Joachim Eickmayer, en fin de match, a bien cru donner trois points précieux au SCB, mais la frappe de mule du milieu de terrain venait mourir quelques centimètres à peine à côté de la lucarne troyenne.

⏱️90’ C’est terminé à Furiani, malgré une domination claire durant toute la rencontre, le Sporting n'a pas reussi à concrétiser ses occasions. C'est donc sur un score de 0 à 0 que les deux équipes se quittent. 0️⃣-0️⃣ #SCBESTAC pic.twitter.com/Q7vouNoB9J — SC Bastia (@SCBastia) February 16, 2026

Incapables de faire trembler les filets adverses, les coéquipiers de Johnny Placide enchainent ainsi un troisième score nul et vierge d’affilée en championnat, et restent scotchés à la 18e et dernière place de Ligue 2, un point derrière Laval. L’ESTAC, toujours leader, compte deux points d’avance sur ses deux poursuivants, Reims et Saint-Étienne.

Un petit point qui n’arrange personne, en somme.

Les Verts encore leaders, Messi buteur, Bastia toujours pas vainqueur