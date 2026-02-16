S’abonner au mag
  • Ligue 2
  • J23
  • Bastia-Troyes (0-0)

Freiné à Bastia, Troyes manque l'occasion de faire le trou

FG
Freiné à Bastia, Troyes manque l'occasion de faire le trou
Bastia 0-0 Troyes

Les rois du 0-0. En déplacement sur la pelouse de la lanterne rouge de Ligue 2, le leader troyen n’a pu ramener mieux que le point du match nul de son déplacement à Bastia (0-0), et manque l’occasion de creuser l’écart en tête du championnat. Ce sont même les Corses, au vu de leur forte domination, qui peuvent nourrir le plus de regrets après la partie : ni Felix Tomi, ni Amine Boutrah, remuants ce soir, n’auront réussi à faire trembler les filets d’un Zacharie Boucher extrêmement inspiré. Joachim Eickmayer, en fin de match, a bien cru donner trois points précieux au SCB, mais la frappe de mule du milieu de terrain venait mourir quelques centimètres à peine à côté de la lucarne troyenne.

Incapables de faire trembler les filets adverses, les coéquipiers de Johnny Placide enchainent ainsi un troisième score nul et vierge d’affilée en championnat, et restent scotchés à la 18e et dernière place de Ligue 2, un point derrière Laval. L’ESTAC, toujours leader, compte deux points d’avance sur ses deux poursuivants, Reims et Saint-Étienne.

Un petit point qui n’arrange personne, en somme.

Les Verts encore leaders, Messi buteur, Bastia toujours pas vainqueur

FG

