Ligue 2 : mauvaises opérations pour Guingamp et Annecy, le derby corse reporté

Une 18e journée de Ligue 2 enthousiasmante pour Guingamp, frustrante pour Dunkerque.

Dunkerque a longtemps cru prendre provisoirement la tête de la Ligue 2, en attendant le match de Lorient samedi, mais s’est fait rattraper en fin de match par Pau (1-1). Les Nordistes avaient pourtant très rapidement pris l’avantage sur Pau grâce à Enzo Bardeli au bout de 6 minutes de jeu mais ils ont craqué à cinq minutes de la fin du match en encaissant un très bel enchaînement contrôle-but de l’extérieur de Khalid Boutaïb (85e). Mauvaise opération aussi pour Annecy qui manque l’occasion de monter provisoirement sur le podium après sa lourde défaite à domicile (4-1) contre Guingamp. L’En Avant a très bien débuté ses deux périodes, grâce à Ghrieb (8e) puis Siwe (47e). Josué Tiendrébéogo a redonné de l’espoir aux siens en réduisant le score à l’heure de jeu, mais Guingamp, emmené par un triplé de passes décisives d’Hugo Picard, a inscrit deux nouveaux buts dans les dix dernières minutes pour assurer la victoire.

Une histoire de cartons rouges et de penaltys à Rodez

Après avoir ouvert le score en infériorité numérique (17e), Rodez a arraché la victoire contre Troyes dans le temps additionnel sur penalty, grâce à son double buteur du soir Timothée Nkada. Entre temps, Renaud Ripart avait égalisé pour Troyes peu après la pause, lui aussi sur penalty (49e), avant que Troyes ne termine aussi à 10 pour le dernier quart d’heure après l’exclusion de Ismaël Boura. Une semaine après sa victoire surprise contre le Paris FC, la lanterne rouge Martigues est retombée dans ses travers en s’inclinant (1-0) contre Clermont, grâce à Jérémy Jacquet (51e) tandis que Laval et le Red Star se sont quittés sur un match nul (1-1).

Le derby corse entre Bastia et Ajaccio a lui été reporté à samedi (14 heures) en raison des conditions météorologiques et notamment des vents violents à Bastia. Le coup d’envoi a initialement été décalé de 45 minutes avant que la décision, prise d’un commun accord par les « tous les acteurs du match » ne tombe un peu plus tard dans la soirée.

