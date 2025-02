Metz fait le travail contre Clermont

Metz 3-1 Clermont

Buts : P. Diallo (4e), C. Sabaly (18e) & I. Gueye (69e) pour Metz // Bassouamina (53e) pour Clermont

Toujours invaincu à domicile, ce FC Metz !

Sur une série de 25 matchs à la maison sans défaite en Ligue 2, les Grenats en ont ajouté un 26e lors de la 22e journée de championnat : face à Clermont, le troisième du classement s’est logiquement imposé. Ce succès puise notamment sa source dans une première période assez aboutie de la part des locaux, durant laquelle les hommes de Stéphane Le Mignan ont marqué à deux reprises : Papa Amadou Diallo a d’abord ouvert le score dès la quatrième minute en profitant d’une erreur de Massamba Ndiaye et du manque de réaction défensif adverse, avant que Cheikh Tidiane Sabaly, à l’affût sur une passe en retrait totalement ratée de Maïdine Douane, ne signe facilement le break (18e).

La guerre des boulettes

Si Gauthier Hein s’est essayé à une frappe de loin, c’est finalement Mons Bassouamina qui a ensuite trouvé le chemin des filets en faveur des Auvergnats (53e) : à la suite d’une nouvelle boulette signée cette fois Koffi Kouao, le Congolais a relancé le suspense en trompant le grand Arnaud Bodart. Insuffisant toutefois pour revenir complètement dans la partie, les locaux enfonçant le clou via Idrissa Guèye (passe décisive de Hein, auteur d’un geste sublime sur l’action) et conservant ainsi leur place sur le podium (troisième, avec deux points de retard sur le Paris FC et cinq sur Lorient). De leur côté, les visiteurs pointent en treizième position et ne comptent qu’une seule unité d’avance sur le seizième (à savoir le Red Star, barragiste).

Mais qui s’imposera enfin au stade Saint-Symphorien ?

