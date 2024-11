Pronostic Clermont Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Metz enchaine à Clermont

Cette confrontation entre Clermont et le FC Metz met aux prises deux équipes qui évoluaient l’an passé en Ligue 1. Désormais avec Laurent Batlles, arrivé en coup de saison, Clermont est seulement 13e du classement. Après avoir vu son équipe s’imposer deux fois consécutivement face à Laval et Lorient, les Clermontois ont subi une contre-performance en Corse en s’inclinant à Ajaccio (2-0). À la suite de ce revers, Clermont possède 15 points, soit 1 de plus que le 1er relégable. La semaine passée, les hommes de Laurent Battles sont allés s’imposer contre Feytiat (0-3) en Coupe de France. Pas toujours très performant à domicile, Clermont avait pourtant dominé l’un des favoris pour la montée, Lorient lors de sa dernière réception (2-1) dans un match à buts.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, le FC Metz avait perdu lors du barrage face à l’AS Saint-Étienne et a été relégué. Les dirigeants messins ont misé cet été sur Le Mignan pour monter dans l’élite. Pour le moment, les Grenats sont dans leur plan de marche à la 4e place du classement avec seulement 3 points de retard sur le Paris FC, actuel leader. Dans cette saison, Metz a connu quelques faux pas avec des revers à Grenoble, à Troyes ou au Red Star. Redevenu solide, le club lorrain s’est imposé contre Ajaccio et Caen (1-0 à chaque fois) avec Gauthier Hein décisif lors de ces 2 rencontres. Sur cette lancée, la bande de le Mignan a fait le job face à Obernai (0-3) sur un doublé d’Elisor et un but de Sané. En grande forme, Metz pourrait profiter des faiblesses clermontoises pour poursuivre sa course vers la montée. Un match ouvert comme lors du Clermont – Lorient est possible.

► Le pari « Victoire FC Metz » est coté à 2,07 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 207€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « les 2 équipes marquent » est coté à 1,82 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 182€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Clermont – Metz

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Clermont – Metz sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Clermont – Metz avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Clermont Metz encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Les sept péchés capitaux de la nouvelle saison de Ligue 2