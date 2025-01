Metz éteint le PFC, Laval frustré à Clermont

Metz que trois points.

Toujours invaincu à domicile cette saison, le FC Metz s’est offert une victoire de prestige et surtout de la plus haute importance à Saint-Symphorien face au Paris FC (3-1). Désormais à 34 points, à égalité avec Lorient (un match en moins) et le PFC, les Mosellans retrouvent la première place ex aequo et confirment qu’il faudra bien compter avec eux jusqu’au bout, après trois matchs sans victoire en championnat.

La jeunesse pousse Metz

Après avoir ouvert le score grâce à Pape Amadou Diallo, les locaux ont pourtant été repris en à peine plus de 10 minutes par l’intermédiaire de Jean-Philippe Krasso, qui a mis les équipes dos à dos jusqu’à la pause. Un nul qui aurait pu pencher du côté des Parisiens, quelques secondes après le retour des vestiaires, mais Pierre-Yves Hamel a péché par excès d’altruisme au lieu de tenter sa chance. Résultats des courses, le très jeune Idrissa Gueye (18 ans), tout juste arrivée début janvier, a doublé la mise pour les Grenats, avant que Diallo (20 ans) ne s’offre son premier doublé en carrière, 15 minutes plus tard. La fin de rencontre donnera l’occasion à Arnaud Bodart de briller dans ses cages pour préserver cette avance de deux buts, quand Paris marque le pas avec une deuxième défaite à l’extérieur chez un concurrent direct à la montée.

[⚽ VIDÉO BUT] 🇫🇷 #Ligue2BKT #CF63LAVAL 😱 Mais c'est quoi ce but !!!? 🔥🤯 D'un magnifique geste acrobatique, Mons Bassouamina ouvre le score pour Clermont Foot ! 😍 L'un des buts de la saison en Ligue 2 !https://t.co/1fbRlvMD4E — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 18, 2025

Dans l’autre rencontre de l’après-midi, Laval a perdu deux points précieux sur la pelouse de Clermont et reste en dehors du top 6 (1-1). Menés après un but exceptionnel et zlatanesque de Mons Bassouamina, les visiteurs ont très vite égalisé grâce à Kevin Zohi, mais n’ont pas pu l’emporter. C’est le deuxième match sans victoire de Laval, qui n’arrive pas à faire fructifier son succès contre Lorient début janvier.

Metz 3-1 Paris FC

Buts : Diallo (16e et 71e) et Gueye (55e) pour les Grenats // Krasso (28e) pour les Parisiens

Clermont 1-1 Laval

Buts : Bassouamina (51e) pour les Auvergnats // Zohi (57e) pour les Mayennais