Metz grimpe sur le podium, le Red Star s’offre Guingamp

Une semaine après sa défaite contre Ajaccio (0-1), le FC Metz s’est remis la tête à l’endroit en s’imposant à Amiens (1-2). Ce sont pourtant les Amiénois qui avaient ouvert le score après un centre en retrait d’Antoine Leautey pour Ibrahim Fofana (1-0, 45e). Sauf que Metz a remis les pendules à l’heure en seconde période grâce à deux joueurs expérimentés : Benjamin Stambouli qui égalise d’une demi-volée depuis l’entrée de la surface (1-1, 70e) puis par l’inévitable Gauthier Hein qui fait parler sa précision (1-2, 89e).

Un succès qui permet à Metz de grimper sur le podium en attendant le résultat de Dunkerque à Ajaccio et qui relègue Guingamp (5e) à 8 unités. Car oui, les Bretons, eux, ont vécu le scénario inverse sur la pelouse du Red Star (3-1). C’est-à-dire, une ouverture du score en première période par Junior Mendes (0-1, 16e) avant de sombrer par la suite face à une équipe du Red Star plus menaçante. Et si c’est le capitaine Loic Kouagba qui a égalisé (1-1, 42e), le héros du jour se nomme Kemo Cissé. Entré en jeu dans le dernier quart d’heure, le jeune ailier s’est offert un doublé en fin de match (88e et 93e) pour permettre au Red Star de respirer un bon coup en s’éloignant légèrement de la zone rouge.

Red Star 3-1 Guingamp

Buts : Kouagba (42e) et Cissé (88e et 93e) pour le Red Star // Mendes (16e) pour Guingamp

Amiens 1-2 Metz

Buts : Fofana (45e) pour Amiens // Stambouli (70e) et Hein (89e) pour Metz

