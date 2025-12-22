Fin de CAN pour Romain Saïss

La dernière fois qu’une équipe avait un « Belammari » en défense…

L’appel de Youssef Belammari ne dit pas grand-chose sur lui, mais beaucoup sur Romain Saïss. Le capitaine du Maroc est bien forfait pour la suite de la CAN. Pourtant, après sa sortie à la 18e minute face aux Comores, il y croyait encore. Examens à venir, prudence, course contre la montre… La montre s’est arrêtée. Belammari, défenseur du Raja Casablanca, 25 ans, débarque pour compléter un groupe qui a perdu son patron. Pas pour remplacer, juste pour combler.

Le Maroc tranche vite et sans état d’âme

Saïss, ce n’est pas n’importe qui. Quatrième CAN disputée, plus de 70 sélections, capitaine depuis des années, visage familier de toutes les grandes campagnes récentes des Lions de l’Atlas. Un cadre, un vrai. Mais côté staff, pas de nostalgie : examens bouclés, décision actée, El-Yamiq installé pour l’intérim. À l’inverse de Hakimi, toujours ménagé, Regragui tranche vite et avance. À domicile, le Maroc préfère se passer d’un vétéran que traîner un leader diminué. Cruel, mais clair.

Pas de sentiments.

Maroc, l’élan de l’Atlas