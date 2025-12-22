S’abonner au mag
  • CAN 2025
  • Maroc

Fin de CAN pour Romain Saïss

MH
Fin de CAN pour Romain Saïss

La dernière fois qu’une équipe avait un « Belammari » en défense…

L’appel de Youssef Belammari ne dit pas grand-chose sur lui, mais beaucoup sur Romain Saïss. Le capitaine du Maroc est bien forfait pour la suite de la CAN. Pourtant, après sa sortie à la 18e minute face aux Comores, il y croyait encore. Examens à venir, prudence, course contre la montre… La montre s’est arrêtée. Belammari, défenseur du Raja Casablanca, 25 ans, débarque pour compléter un groupe qui a perdu son patron. Pas pour remplacer, juste pour combler.

Le Maroc tranche vite et sans état d’âme

Saïss, ce n’est pas n’importe qui. Quatrième CAN disputée, plus de 70 sélections, capitaine depuis des années, visage familier de toutes les grandes campagnes récentes des Lions de l’Atlas. Un cadre, un vrai. Mais côté staff, pas de nostalgie : examens bouclés, décision actée, El-Yamiq installé pour l’intérim. À l’inverse de Hakimi, toujours ménagé, Regragui tranche vite et avance. À domicile, le Maroc préfère se passer d’un vétéran que traîner un leader diminué. Cruel, mais clair.

Pas de sentiments.

Maroc, l’élan de l’Atlas

MH

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Terrorisme
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD. Le procès aura lieu en septembre 2026.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!