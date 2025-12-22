Romain Saïss donne de ses nouvelles après sa sortie sur blessure

Encore un coup dur pour la défense du Maroc.

Après à peine 18 minutes de jeu dans cette Coupe d’Afrique des nations, le Maroc a perdu son défenseur Romain Saïss sur blessure, remplacé par Jawad El-Yamiq en charnière centrale. Pas de quoi empêcher les Lions de l’Atlas de triompher des Comores, mais préoccupant pour la suite du tournoi. « On va voir, on va faire des examens demain (ce lundi), on espère rien de grave. Mais bon, je n’ai pas voulu prendre de risques non plus, a commenté le principal intéressé après la victoire. Cela m’attriste parce que j’ai fait énormément d’efforts pour revenir, pour être là. Mais c’est comme ça. On verra ce que les examens vont donner. Après ce sera une course contre la montre en fonction du temps d’arrêt, il faut être positif. »

Le capitaine s’est toutefois montré enthousiaste concernant la suite des opérations pour sa sélection, ambitieuse pour cette CAN organisée à domicile. « Il y a beaucoup de jeunes, c’est leur première CAN, en plus une CAN au pays, il peut y avoir un peu de stress. Il faut se libérer, jouer avec son cœur. La qualité, ils l’ont, a-t-il assuré. C’est ce qu’on a fait en deuxième période, on a mis plus d’intensité et on est récompensés par deux buts. Peut-être que le fait de passer ce premier match, ça va libérer tout le monde et on va monter en puissance. »

« On est certains qu’Hakimi jouera »

Une rencontre intégralement disputée sans Achraf Hakimi, toujours pas entièrement remis de sa blessure à la cheville. « On a besoin de Hakimi, car c’est le meilleur joueur africain et un des meilleurs joueurs au monde, donc il n’y a pas une équipe au monde qui peut se permettre de jouer sans son meilleur joueur. Et nous honnêtement, avec un Hakimi aussi, aujourd’hui, on aurait sûrement été meilleurs », n’a pas caché le sélectionneur Walid Regragui. Serein à propos du fait de pouvoir compter sur le Parisien en cours de tournoi : « On fait très attention parce qu’on a vraiment envie de le récupérer pour ce tournoi. On n’a pas envie de le récupérer juste pour 20 minutes. En tout cas nous, on est certains qu’il jouera dans cette CAN et on l’attend impatiemment. »

Des forces vives, vite !

