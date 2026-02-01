Le mea culpa de Jean-Clair Todibo après son altercation avec João Pedro

Faute avouée à moitié pardonnée ? Exclu en fin de partie pour avoir saisi João Pedro à la gorge, Jean-Clair Todibo s’est excusé au lendemain de ce triste épisode. « Sous la tension et l’intensité du match, j’ai eu un geste déplacé, contraire aux valeurs du football. Je reconnais pleinement mon erreur, sans excuse ni justification, et j’en assume l’entière responsabilité, a-t-il écrit en story sur son compte Instagram. Ce comportement ne reflète pas la personne que je suis. Je présente mes excuses sincères à mon club, à mes coéquipiers, à nos supporters et à toutes les personnes que ce geste a pu affecter. »

Forts de deux buts d’avance, les Hammers ont finalement perdu le derby londonien face aux Blues dans cette fin de partie complètement folle. Et achevée dans une bagarre générale déclenchée par une première altercation entre Adama Traoré et Marc Cucurella, le premier balançant le second au sol avant que Todibo, Pedro et plusieurs autres joueurs ne viennent s’en mêler.

À ne pas montrer dans les écoles de football.

Chelsea mené de deux buts, mais Liam Rosenior toujours invaincu !