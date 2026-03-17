Carlo Ancelotti est tout content de jouer contre la France et contre la Croatie

On le sait bien, un France-Brésil fait toujours passer quelques frissons. Ce n’est pas Carlo Ancelotti qui dira le contraire. Après avoir fait l’appel pour l’annonce de la sélection brésilienne, l’ex-prof du PSG a balancé qu’il était ravi de confronter ses protégés à l’équipe de France le jeudi 26 mars prochain puis à la Croatie le mercredi 1er avril.

« Nous devons maintenant évaluer notre niveau face à des équipes européennes de plus haut niveau, explique le technicien La France, qui possède une qualité extraordinaire. La Croatie, qui a également de l’expérience en Coupe du monde. Une équipe qui a donné du fil à retordre au Brésil lors des dernières Coupes du monde. Une équipe que nous devons respecter. »

Pas de boulevard, ni de Neymar pour le moment

Pour composter son billet en huitièmes de finale de Coupe du monde, la Seleção croisera le fer avec le Maroc (finaliste de la CAN 2026 et demi-finaliste du dernier Mondial), l’Écosse et Haïti. Les deux premières équipes pourraient filer les chocottes à la bande de Marquinhos, s’affirmant comme des sensations à suivre depuis plusieurs mois.

Et pour l’instant, pas de Neymar en vue pour parsemer le jeu de ses dribbles, ni de Rodrygo pour planter un petit but, tout juste remis d’une opération des ligaments du genou.

Bon, il semblerait que Don Carlo doive compter sur Endrick pour taper le solo de l’été.

Deux gros morceaux pour les Bleus en mars