Reims frustré par Nancy, Le Mans et Grenoble se partagent le point du nul

Reims 1-1 Nancy

Diarra (8e) pour les Rémois // Fdaouch (85e) pour l’ASNL

Carton rouge : Anissa (64e)

L’histoire se répète.

Le Stade de Reims a été freiné dans sa course pour la montée par Nancy ce samedi après-midi (1-1). Il n’a pourtant pas fallu longtemps aux Rémois pour prendre les commandes de la partie. À la suite d’une fausse touche adverse, les locaux récupèrent le ballon et accélèrent le jeu : Zabi centre en direction de Thiemoko Diarra qui fusille Enzo Basilio d’une magnifique reprise de volée (1-0, 8e). Malgré une belle réaction des joueurs de Pablo Correa, à l’image de la reprise à bout portant de Brandon Bokangu qui passe à quelques centimètres des cages d’Ewen Jaouen (13e), ces derniers se sabordent avec le deuxième jaune et donc le rouge pour Cazim Suljic peu après l’heure de jeu (64e).

À 11 contre 10, les Rémois pensent se diriger tranquillement vers une victoire et gèrent le match. Mais encore une fois, ils se font surprendre en fin de rencontre. Parti de ses 30 mètres, Zakaria Fdaouch remonte tout le terrain, élimine deux joueurs du SDR avant d’ajuster Jaouen d’une frappe enroulée, contrée par un défenseur, puis le poteau (1-1, 85e). Ce pion permet à l’ASNL, 15e, d’arracher un point précieux dans l’optique du maintien. Véritable douche froide en revanche pour Reims, sifflé par son public, qui remonte provisoirement à la 5e place à deux points du Red Star et cinq de Saint-Étienne, qui croise le fer avec Troyes ce samedi.

Grenoble 1-1 Le Mans

Benet (SP, 35e) pour le GF38 // Colas (39e) pour les Manceaux

Le Mans, de son côté, n’a pas réussi à vaincre Grenoble (1-1). D’abord chahutés au stade des Alpes, avec l’ouverture du score sur penalty de Jessy Benet (1-0, 35e), les hommes de Patrick Videira réagissent rapidement. Sur une projection rapide, Erwan Colas, trouvé à droite, trompe Mamadou Diop d’un tir croisé parfaitement exécuté (1-1, 39e).

Malgré cette égalisation rapide, le promu, pourtant assez conquérant dans le jeu (58 % de possession), n’est pas parvenu à faire trembler les filets une seconde fois, malgré quatre tirs cadrés. Ce point permet tout de même au Mans de chiper provisoirement la seconde place à l’ASSE et de continuer d’espérer une ascension directe en Ligue 1 à deux journées de la fin du championnat.

La rencontre Le Mans-Reims la semaine prochaine va être dantesque.

Facile tombeur du Mans, Reims est le 1er qualifié pour les quarts