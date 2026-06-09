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Anthony Lopes remercie le FC Nantes

EM
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Anthony Lopes remercie le FC Nantes

C’est ce qu’on appelle « en avoir gros sur la patate ». Après une pige et demie passée dans le bateau nantais, Anthony Lopes a remercié chaleureusement les supporters des Canaris avec un message de cinq lignes publié sur les réseaux sociaux : « Peuple nantais, ces quelques lignes pour vous dire au revoir et vous remercier pour ces 18 mois passés à vos côtés. Je vous souhaite de retrouver l’élite du football français le plus rapidement possible. Vous le méritez. Le FC Nantes, c’est vous. À bientôt. » Rien de plus.

87 kilomètres à l’est

Un message lourd de sous-entendus qui vient conclure la pire saison de sa carrière en Ligue 1 avec 51 pions encaissés et surtout une relégation avec le club des Kita. Et puis si cet adieu est si court, c’est peut-être que l’ex-portier lyonnais est en plein déménagement et n’a donc pas vraiment le temps de remercier ces anciens supporters. En effet, le Portugais devrait signer à Angers, à 87 bornes de la Cité des Ducs de Bretagne.

La page est tournée.

Un ancien de la maison de retour sur le banc de Nantes ?

EM

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