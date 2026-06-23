Mondial 2026Gr. KColombie-RD Congo En direct : Colombie - RD Congo (0-0) Par Enzo Leanni le Mardi 23 Juin à 12:35 Réactions 0 - 0 À jouer Live Temps forts Compos Effectifs Afficher tous les messages Colombie David Ospina Camilo Vargas Santiago Arias Johan Mojica Jhon Lucumi Daniel Muñoz Davinson Sánchez Deiver Machado Yerry Mina Willer Ditta Juan Quintero James Rodríguez Jefferson Lerma Jorge Carrascal Jhon Arias Luis Díaz Álvaro Montero Jhon Córdoba Jaminton Campaz Luis Suárez Charris Richard Ríos Kevin Castaño Gustavo Puerta Juan Portilla Juan Camilo Hernández Carlos Andrés Gómez République démocratique du Congo Timothy Fayulu Axel Tuanzebe Aaron Wan-Bissaka Arthur Masuaku Dylan Batubinsika Chancel Mbemba Samuel Moutoussamy Charles Pickel Gaël Kakuta Noah Sadiki Edo Kayembe Aaron Tshibola Simon Banza Meschack Elia Nathanael Mbuku Yoane Wissa Theo Bongonda Cédric Bakambu Fiston Mayele Joris Kayembe Gédéon Kalulu Ngal’ayel Mukau Lionel Mpasi Matthieu Epolo Steve Kapuadi Brian Cipenga Par Enzo Leanni Commentaires Les membres ont posté 0 commentaire sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant . Voir les commentaires