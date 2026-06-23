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Declan Rice cire les pompes de Harry Kane et de Leo Messi

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Declan Rice cire les pompes de Harry Kane et de Leo Messi

D’humeur sentimentale. Avant d’affronter le Ghana, Declan Rice a tenu à faire une petite déclaration à son capitaine Harry Kane et à Leo Messi après que ce dernier a battu le record de buts en Coupe du monde, auparavant détenu par Miroslav Klose avec 16 réalisations.

« Pour moi, évidemment, je vais dire que mon capitaine Harry Kane est [le joueur le plus fort de cette Coupe du monde], avance le British à la barbe bien taillée. Il est incontournable avec ce qu’il réalise sous le maillot de l’Angleterre. Nous avons beaucoup de chance de l’avoir. »

Que d’amour pour Messi

Le milieu d’Arsenal a profité de l’occasion pour balancer tout le bien qu’il pense du génie argentin : « D’un autre côté, il faut aussi parler de ce que Messi est en train de réaliser dans cette Coupe du monde. Je trouve que c’est tout simplement exceptionnel d’être témoin de tout cela. Et ce qu’il accomplit à son âge est incroyable. Même en tant que spectateur neutre, en tant que fan et passionné de football, mais aussi en tant que footballeur, c’est incroyable de le voir jouer. »

En voilà un qui va écouter le dernier album d’Olivia Rodrigo en lâchant sa larme.

Un sorcier ghanéen affirme avoir jeté un sort à une star de l’Angleterre

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