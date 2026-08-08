Lens s'incline pour son dernier match avant le Trophée des champions

Lens 0-2 Sunderland

Buts : Hume (67e), Isidor (83e) pour les Black Cats

La machine s’est grippée. Pour son dernier match de préparation, Lens recevait Sunderland à Bollaert pour leur premier match à domicile de cette saison 2026-2027. La fête n’a pas été totale puisque les Sang et or se sont inclinés 2 à 0 face aux Black Cats, huit jours avant de défier le Paris Saint-Germain lors du Trophée des champions.

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Alors que les deux formations n’ont pas réussi à se départager lors du premier acte et sont rentrés au vestiaire sur un score nul et vierge, le match s’est réellement emballé après l’heure de jeu. Malgré une nette domination avec deux barres trouvées en première mi-temps (17e, 45e), les Black Cats ont mis du temps à trouver le chemin des filets de Mathieu Gorgelin. Les protégés de Régis Le Bris ont ainsi pris les devants alors que les Lensois étaient mieux revenus des vestiaires, mais sur un corner parfaitement exécuté par Enzo Le Fée, Trai Hume a pris à revers la charnière nordiste et a catapulté sa tête dans les buts lensois (0-1, 66e).

Les protégés de Dino Toppmöller ont tenté de répliquer, mais trop timidement pour pouvoir tromper la défense des Black Cats. Motivé à l’idée de remporter le Trophée 1906 devant 2000 de leurs supporters, Sunderland est venu inscrire le but du break en fin de rencontre, après un contre éclair et un centre parfaitement ajusté de Chemsdine Talbi pour Wilson Isidor venu couper la trajectoire du ballon au premier poteau (0-2, 82e).

Reste la Como Cup remportée face à Villarreal le 1er août dernier pour se consoler .

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