Le RC Lens tient sa troisième recrue estivale

Le Racing de Toppmöller poursuit son lifting. Ce lundi, Lens a officialisé sa troisième recrue de l’été après les arrivées de Thorgan Hazard et Michał Skóraś. Il s’agit de Yacine Titraoui, qui rejoint le RCL pour cinq ans en provenance de Charleroi, où il faisait office de métronome au milieu de terrain. La presse belge parle d’un accord autour des huit millions d’euros.

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Dans le groupe algérien pendant la Coupe du monde

Dans la lignée de ce que fait Lens depuis plusieurs années, le recrutement de Titraoui, international algérien qui est parti à la Coupe du monde sans pour autant avoir pu jouer, fait office de pari.

Auteur de 5 buts en 35 matchs de championnat en Belgique, le milieu de 23 ans devra maintenant s’imposer dans un championnat plus relevé, dans un secteur de jeu orphelin des départs de Mamadou Sangaré (Brentford) et Adrien Thomasson (Rennes).

Avec un tel patronyme, comment ne pas avoir envie d’aller chercher un nouveau titre cette saison.

Dino Toppmöller est à Lens pour voyager