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Un Anglais à Côme pour plus de 30 millions d'euros

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Un Anglais à Côme pour plus de 30 millions d'euros

Ne pas être désiré dans un club qui ne jouera aucune compétition européenne pour partir jouer la Ligue des champions, tel est le paradoxe de la Premier League. À Chelsea, où on empile les joueurs, neuf défenseurs centraux peuplent l’effectif, c’est Trevoh Chalobah qui fait les frais de l’arrivée de Maxence Lacroix (en attendant d’autres départs), qui devrait s’en aller à Côme pour 30 millions d’euros, plus 6 de bonus. Les deux clubs se sont mis d’accord sur cette somme selon Sky Sports, alors que l’Anglais de 27 ans était déjà d’accord avec les derniers 4e de Serie A.

International anglais au club depuis ses 8 ans

Celui qui a été appelé à la dernière minute pour le Mondial avec l’Angleterre (2 sélections) après une blessure de Tino Livramento sort pourtant de sa saison la plus pleine de sa carrière à Chelsea, avec 47 matchs toutes compétitions confondues. La 10e place en Premier League lors de l’exercice précédent ne jouant pas en sa faveur, il part pour sa deuxième expérience à l’étranger, après un prêt à Lorient pendant que son club remportait la Ligue des champions (2020-2021). Sans compter ses prêts à Ipswich, Huddersfield et Crystal Palace, le défenseur central était à Chelsea depuis ses 8 ans, pour 151 matchs professionnels.

Chalobye.

Côme va suspendre l’abonnement de ses supporters trop souvent absents

NB

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