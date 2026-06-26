Nico Paz va finalement rester avec Fabregas

Chose voulue, chose due. Depuis plusieurs semaines, les rumeurs autour d’un possible retour de Nico Paz au Real Madrid étaient de sortie. L’idée de racheter le joueur à un prix de rachat avantageux pour ensuite le revendre plus cher aurait trotté dans la tête d’un Florentino Pérez séduit par cette réflexion. Les Merengues n’étaient d’ailleurs pas contre l’idée de revendre le joueur à Côme, mais à un prix supérieur à 60 millions d’euros, rien que ça. Visiblement, les deux clubs seraient tombés d’accord, c’est en tout cas ce qu’annonce Fabrizio Romano.

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Here we go, la Ligue des champions

Le journaliste italien a en effet lâché son traditionnel « Here we go » pour la vente définitive de Nico Paz à Côme pour le montant de son option d’achat. Un deal qui comprend également une nouvelle clause de rachat. Le joueur de 21 ans découvrira bien la Ligue des champions sous les couleurs du club qui l’a révélé.

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