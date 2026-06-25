Pronostic Norvège France : analyse, cotes et prono Coupe du Monde

Norvège – France : analyse complète, statistiques et notre pronostic Coupe du Monde. Découvrez les meilleures cotes et notre pari conseillé : victoire de la France.

Informations clés France : 3 victoires consécutives, 13 buts marqués sur 5 matchs.

Norvège : invaincue, série de 2 victoires et 11 buts inscrits.

Aucun clean sheet sur les 4 derniers matchs pour la Norvège.

Seule confrontation récente : succès 4-0 de la France en 2014.

Pari bonus : plus de 2,5 buts dans 4/5 derniers matchs des deux équipes.

Infos du match Stade Boston Stadium (Foxborough, MA, USA) — capacité 64 146 Compétition Coupe du Monde Tour / Journée Journée 3 Entraîneur Norvège Staale Solbakken Entraîneur France Didier Deschamps

La Norvège et la France abordent la dernière journée du groupe I déjà qualifiées pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde, mais avec la première place en jeu. Statistiquement, la dynamique offensive domine : la France reste sur trois victoires consécutives et affiche cinq rencontres d’affilée où plus de 2,5 buts ont été inscrits, marquant au moins une fois à chaque sortie récente. La Norvège n’est pas en reste avec deux succès de rang, onze buts marqués sur ses cinq derniers matchs et une seule rencontre sans marquer. Les deux équipes présentent cependant des fragilités défensives, n’ayant gardé leur cage inviolée qu’une seule fois chacune sur la même période. Sur le plan tactique, la Norvège de Staale Solbakken mise sur un 4-3-3 agressif et un pressing haut, portée par Erling Haaland, Alexander Sørloth et Martin Ødegaard. Côté français, Didier Deschamps peut s’appuyer sur la forme de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. L’affiche Norvège – France se jouera devant les 64 000 places du Boston Stadium, sur terrain neutre.

Forme récente de la Norvège

Date Domicile Score Extérieur Résultat 23/06/2026 Norvège 3-2 Sénégal W 16/06/2026 Irak 1-4 Norvège W 07/06/2026 Maroc 1-1 Norvège D 01/06/2026 Norvège 3-1 Suède W 31/03/2026 Norvège 0-0 Suisse D

Après avoir assuré leur qualification, les Norvégiens ont confirmé leur solidité offensive : onze buts marqués en cinq matchs, dont deux rencontres à trois buts ou plus. Haaland, buteur contre le Sénégal, continue de porter l’attaque, bien épaulé par Sørloth et Ødegaard. Marcus Pedersen s’est illustré récemment en l’absence de Julian Ryerson, blessé. Toutefois, la défense concède régulièrement (cinq buts sur la série), illustrant la tendance à des matchs ouverts (quatre fois sur cinq, les deux équipes ont marqué). La seule clean sheet remonte à la réception de la Suisse (0-0). À domicile, la Norvège affiche deux victoires et un nul, confirmant sa stabilité dans les moments clés.

Forme récente de la France

Date Domicile Score Extérieur Résultat 22/06/2026 France 3-0 Irak W 16/06/2026 France 3-1 Sénégal W 08/06/2026 France 3-1 Irlande du Nord W 04/06/2026 France 1-2 Côte d’Ivoire L 29/03/2026 Colombie 1-3 France W

La France traverse une phase ascendante avec trois victoires consécutives, treize buts marqués sur ces cinq rencontres, et aucune rencontre sans marquer. Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé se distinguent comme moteurs offensifs d’un collectif qui frappe fort, mais reste perméable (cinq buts concédés). Les Bleus n’ont réalisé qu’une clean sheet (face à l’Irak), témoignant d’un équilibre fragile entre attaque et défense. Ils ont disputé quatre de ces cinq matchs à domicile, mais ont su s’imposer à l’extérieur en Colombie (3-1), confirmant leur capacité à performer hors de leurs bases. Pour en savoir plus sur l’ambiance et l’état d’esprit actuel des Bleus, l’article « Mondial 2026 : En équipe de France, la dynamique de groupe est bonne » propose un éclairage intéressant.

Historique des confrontations entre Norvège et France

Date Domicile Score Extérieur 27/05/2014 France 4-0 Norvège

La seule confrontation récente entre ces deux sélections remonte à 2014, avec un succès net de la France (4-0). Si cet historique reste lointain, il confirme tout de même la supériorité tricolore sur le papier. La moyenne de buts sur ce match unique (4,0) s’inscrit dans la tendance actuelle aux rencontres prolifiques.

Analyse et pronostic Norvège – France

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► Le pari « France vainqueur » est coté à 1,61. Cette cote, équivalente à une probabilité implicite d’environ 62 %, s’appuie sur la dynamique récente : trois succès consécutifs pour les Bleus, un bilan offensif supérieur (13 buts en cinq matchs), et une capacité à marquer dans chaque rencontre. Le secteur défensif norvégien, privé de Julian Ryerson, reste régulièrement mis en difficulté, tandis que la France a déjà prouvé sa solidité face à des adversaires de calibre similaire. Toutefois, le pressing agressif de la Norvège et la forme de Haaland, buteur à chaque match de groupe, constituent un risque réel pour ce pari, d’autant que la défense française n’a gardé sa cage inviolée qu’une fois sur cinq.

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Notre pari bonus pour Norvège – France

Le pari « Plus de 2,5 buts » dans le match est coté à 1.82. Les deux équipes affichent une nette tendance aux rencontres ouvertes : trois des cinq derniers matchs de la Norvège et tous ceux de la France dépassent ce seuil, avec respectivement 11 et 13 buts marqués sur la série. La présence d’artilleurs comme Haaland et Mbappé augmente la probabilité d’un score élevé. Rien n’est jamais acquis, mais les chiffres récents valident la prise de risque. Pour poursuivre sur l’analyse des tendances et des cotes dans cette Coupe du monde, découvrez également le pronostic Tunisie Pays-Bas publié pour cette même journée.

Les paris sportifs restent soumis à l’aléa : analyser les dynamiques aide, mais aucun scénario n’est certain. Jouer doit rester un choix responsable, dans les limites du jeu.

Dayot Upamecano explique comment défendre sur Haaland