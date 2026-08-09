Pep Guardiola a refusé l'Italie à cause de la fatigue

Le football italien à feu et à sang. Directeur technique de la Fédération pendant… seize jours, Paolo Maldini a réglé quelques comptes et livré sa version des faits concernant plusieurs dossiers dans un long entretien au Corriere della Serra. L’ancien défenseur a notamment évoqué l’espoir de voir Pep Guardiola s’assoir sur le banc de la Nazionale. « Il était très tenté et a failli accepter. Il s’était même mis à noter des compositions d’équipe sur des feuilles, assure-t-il. Mais la fatigue a finalement eu raison du rêve. Guardiola sort de dix années épuisantes en Premier League. Il a subi une opération du dos. Il veut se reposer. »

La piste Andrea Pirlo et le divorce avec la fédération

Dans un second temps, Maldini s’est donc retourné vers la piste menant à Andrea Pirlo, finalement abandonnée en raison de ses liens avec une société de paris sportifs russes. « Je dirais que c’était un prétexte. Il était prêt à mettre fin à ses relations avec l’entreprise. On a brandi le code éthique, le décret sur la dignité. Mais s’il y avait eu une réelle volonté de le faire signer en tant que sélectionneur, il n’y aurait pas eu d’obstacles », assure Maldini.

Selon lui, le souci se nomme surtout Giovanni Malago, le président de la fédération. « Il nous a téléphoné, à Leonardo et à moi, poursuit Maldini. Il a dit : ‘‘À mon avis, on ne peut plus engager Pirlo. À partir d’aujourd’hui, c’est moi qui décide de l’entraîneur, les règles changent : c’est moi qui choisis le sélectionneur et vous, vous approuvez. » Je suis habitué à fonctionner autrement. »

Le divorce était alors inéluctable.

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