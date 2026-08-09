Chelsea tenu en échec par un club malaisien

Johor 3-3 Chelsea

Buts : Aiman (14e), Arribas (65e), Bergson (87e) pour les Tigres du Sud // Delap (43e et 62e) et Glauder (89e, CSC)

Malaisant. La Malaisie se souviendra de ce 9 août 2026, le jour où un de ses clubs, le Johor DT, a tenu en échec Chelsea en amical au terme d’un match spectaculaire conclu sur le score de 3-3. Xabi Alonso avait certes titularisé de nombreux jeunes au lendemain de la rencontre amicale remportée 3-0 contre l’AC Milan, mais qu’importe : le club de la ville de Johor Bahru situé à proximité de Singapour a marqué les esprits.

Un amical qui restera dans les anales

Le double champion en titre de Malaisie recevait ce dimanche l’un des cadors du football anglais dans son stade de 40 000 places, le Sultan Ibrahim Stadium. Dès les premières minutes, la défense de Chelsea est aux abois. Estimé à 700 000 euros sur Transfermarkt, Arif Aiman en profite pour ouvrir le score au second poteau (1-0, 14e). Les Blues reprennent ensuite l’avantage grâce à un doublé de Liam Delap sur penalty (1-2, 62e).

La suite de cette rencontre amicale est complètement folle. Oscar Arribas et pas José ramène les deux équipes à égalité sur un coup franc dévié par le mur de Chelsea avant que Henri Bergson ne permette à Johor de reprendre l’avantage d’une frappe croisée à l’entrée de la surface (3-2, 87e). Alors qu’ils pensaient tenir une victoire de prestige, les Malaisiens concèdent un but gag, inscrit contre son camp par le pauvre Cristian Glauder en fin de match (3-3, 89e).

Glauder de poubelle.

Pierre Sage a un international français dans le viseur