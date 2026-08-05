Pierre Sage a un international français dans le viseur

Parti pour rester à Londres. D’après L’Équipe, Crystal Palace a formulé une offre de prêt avec option d’achat à Chelsea pour Axel Disasi (28 ans). De retour dans l’ouest de Londres après un prêt de six mois concluant à West Ham, l’ancien Monégasque ne devrait pas rester à Stamford Bridge. Les Eagles, orphelin de Maxence Lacroix (26 ans), parti chez les Blues, se doivent de recruter derrière.

Une défense à reconstruire

En pleine confiance, Disasi viendrait renforcer une défense centrale en travaux. Actuellement, à ce poste, Pierre Sage ne peut que compter sur Chadi Riad (23 ans), Chris Richards (26 ans) et l’international espoir français Jaydee Canvot (20 ans). En janvier, le capitaine Marc Guéhi (26 ans) a signé à Manchester City alors que Lacroix est parti cet été. Si Pierre Sage souhaite reconduire sa défense à trois qui avait si bien fonctionné à Lens, Disasi serait le bienvenue dans le sud de la capitale anglaise.

En fait, il fait le tour des quartiers de Londres.

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