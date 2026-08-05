Le plus gros hipster du foot mondial signe au Japon

Des cheveux longs, des ongles vernis et un billet pour Osaka. Après cinq années et 153 matchs au FC St. Pauli, Jackson Irvine quitte le club le plus alternatif d’Allemagne pour s’engager avec Cerezo Osaka. Le milieu australien de 33 ans, capitaine des Kiezkicker et artisan de leur montée en Bundesliga en 2024, rejoint le club japonais. Le numéro 36 s’est dit impatient de découvrir « une nouvelle culture et une nouvelle manière de vivre ». De Sankt Pauli au Japon, difficile de faire plus radical.

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Des cheveux roses et des convictions

Le moustachu Irvine n’a jamais vraiment cherché à ressembler au footballeur classique. Pas plus dans ses tenues que dans ses prises de position. Coprésident du syndicat des joueurs australiens, il faisait notamment partie des Socceroos ayant dénoncé le traitement des travailleurs migrants et les discriminations visant les personnes LGBTQIA+ avant le Mondial 2022 au Qatar. À Hambourg, il s’est également engagé auprès d’associations venant en aide aux sans-abri ainsi qu’aux réfugiés et migrants rencontrant des difficultés d’accès aux soins.

Le footballeur le plus hipster va découvrir le pays du Soleil-Levant. Sympa comme mariage.

Le gardien du Deportivo La Corogne passeur décisif malgré lui