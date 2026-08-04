Jérémy Doku a pris un produit dopant pendant le Mondial

Maradona se retourne dans sa tombe. Quart-de-finaliste du Mondial 2026 avec la Belgique, Jérémy Doku aurait pu voir son rêve se terminer beaucoup plus tôt. Sur sa chaîne YouTube, l’ailier de Manchester City a avoué avoir été victime d’une importante infection respiratoire entraînant une hospitalisation avant l’entrée en lice des Diables rouges, face à l’Égypte.

Un médicament à base de cortisone

« Je ne pouvais plus bouger, je savais à peine respirer et j’ai même commencé à cracher du sang. À l’hôpital, ils ont constaté que j’avais du liquide dans les poumons. Le médecin m’a dit que ça n’arrivait pas souvent », a-t-il expliqué. Malgré ce sérieux contretemps, l’ancien Rennais était bien titulaire face contre les Pharaons.

Par quel miracle ? Selon les informations de La Dernière Heure, Doku a bénéficié d’un médicament à base de cortisone, pris par voie orale… qui figure sur la liste des produits dopants. Or, l’attaquant a reçu une AUT (autorisation d’usage à des fins thérapeutiques) et a donc été autorisé par la FIFA à disputer la compétition.

C’était décidément une Coupe du monde mouvementée pour lui.

La Belgique a trouvé son nouveau sélectionneur