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La FIFA doit 11 millions de dollars aux villes hôtes des États-Unis

ABS
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La FIFA doit 11 millions de dollars aux villes hôtes des États-Unis

Gianni par-ci, Gianni par-là mais Gianni paye pas ! On s’étonnait récemment que Donald Trump ne réponde plus à Gianni Infantino au téléphone, mais on comprend désormais mieux pourquoi. D’après The Athletic, les onzes villes hôtes américaines de la Coupe du monde réclament toutes 1 million de dollars à la FIFA. Infantino aurait promis en personne, au nom de la FIFA, de verser cette somme à ces villes pour les remercier après la Coupe du monde, sauf que celles-ci n’auraient tout simplement rien reçu plus deux semaines après la fin de la compétition.

Et pourtant, la FIFA n’est pas en manque d’argent

Pour rappel, la Coupe du monde 2026 a rapporté près de 15 milliards de dollars à la FIFA. Approximativement, 11 millions représentent un peu plus de 0,073 % de 15 milliards. Le média américain indique également que les villes américaines s’étonnent de ces non payés.

Mais bon, les villes canadiennes et mexicaines étaient-elles au courant de l’existence de ces petits bonus ?

Lyon : ambition commando

ABS

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