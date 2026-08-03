Cinq absences confirmées côté OL avant le Sparta

L’OL devra faire avec ses armes. Malgré un bilan positif en matchs amicaux (quatre victoires, deux défaites) et un défi stimulant qui l’amènerait pour la première fois en Ligue des champions pour la première fois depuis six ans, Lyon se présentera diminué mardi soir pour affronter le Sparta Prague en match aller du troisième tour préliminaire de qualification pour la C1.

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Pavel Šulc bien forfait

La preuve avec les absences confirmées dans le groupe lyonnais de Pavel Šulc, dont le retour se fait désirer (seulement 20 minutes jouées pendant la prépa contre le Servette de Genève). Lyon est également parti à Prague sans Moussa Niakhaté (suspendu), sans sa séduisante recrue Mads Bidstrup et sans Khalis Merah, tous deux blessés. C’était également un peu juste pour la nouvelle recrue Felix Bacher, tout juste arrivé entre Rhône et Saône.

En revanche, figurent bien dans le groupe les recrues Mohamed Ouédraogo, Noham Kamara, Loïs Openda, Julien Duranville et Kail Boudache.

Et si la solution venait du sang neuf ?

Un gros morceau attendra l’OL dans un potentiel barrage de C1