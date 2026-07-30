L'UEFA boycottera les prochaines Coupes du monde

On savait son désaccord, la question était de savoir s’il était unanime. Alors que tous les membres de l’UEFA se réunissaient pour une réunion de crise ce jeudi et qu’en coulisses était déjà évaluée la possibilité de boycotter les compétitions de la FIFA, le verdict est tombé : l’UEFA refuse de participer aux compétitions de l’institution dirigée par Gianni Infantino.

Trois compétitions concernées par le boycott

« Nous rejetons à l’unanimité et sans équivoque la proposition de la FIFA de transférer des droits de propriété relatifs à la Coupe du monde et aux autres compétitions de la FIFA à des investisseurs privés », écrit le communiqué de l’association européenne, que le journaliste du Times Martyn Ziegler a diffusé. Le but : faire capoter le projet estimé à 20 milliards de dollars du dirigeant omnipotent de la plus grande instance de foot mondiale. « À la suite des discussions d’aujourd’hui, aucune équipe nationale de l’UEFA ne participera à une compétition de la FIFA tant que ces propositions resteront d’actualité, sauf si elle est abandonnée dans son intégralité avec l’assurance que la FIFA n’ouvrira plus jamais ses compétitions à des investisseurs privés, lit-on dans le communiqué. […] Certaines choses sont tout simplement trop importantes pour être vendues. La Coupe du Monde de la FIFA appartient au football. Il en sera toujours ainsi. Et tant que l’Europe aura voix au chapitre, elle ne sera jamais à vendre. »

The Telegraph annonçait ce mercredi que cette auto-suspension concernait, en plus du Mondial 2030, la Coupe du monde féminine 2029 et la Coupe du monde des clubs de la même année.

Pour l’heure, l’Espagne et le Portugal ne participeraient donc pas à leur propre compétition, l’Italie et manquerait un quatrième tournoi international de suite.

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