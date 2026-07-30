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Une procédure lancée contre le Barça après une plainte de l'Atlético

ABS
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Une procédure lancée contre le Barça après une plainte de l'Atlético

Coup de pression sur les Culés. Sur tous les fronts pour convaincre l’Atlético de Madrid de lâcher Julián Alvarez, le Barca pourrait se faire sanctionner par la Fédération espagnole de football.

Le motif ? Une plainte déposée par les Colchoneros à la RFEF pour dénoncer les méthodes du club catalan pour attirer Julián Alvarez, jugées trop agressives par le club madrilène. Comme partagé par l’agence espagnole EFE, la fédé espagnole a bien lancé une procédure disciplinaire.

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Peu probable que la plainte aboutisse

Il est pour l’instant peu envisageable que la RFEF prenne des mesures à l’encontre du Barca. AS partage que la Fédération voit pour l’instant le cas comme une simple dispute entre les deux clubs. D’autant plus que la Araña avait lui même partagé son rêve de rejoindre le FC Barcelone. Le Barça dispose de quelques jours pour construire sa défense.

Coup d’épée dans l‘agua ?

L’Atlético de Madrid va porter plainte contre le FC Barcelone à propos de Julián Álvarez

ABS

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