Le Real Madrid va formuler une offre à Manchester City pour Rodri

À pas de loup. Le Real Madrid avance sur le dossier Rodri. Après avoir déclaré son envie de jouer à la Casa Blanca en mars, après des rumeurs l’envoyant là-bas, le meilleur joueur de la Coupe du monde 2026 discute désormais avec le club quinze fois champion d’Europe quant à une arrivée potentielle. Ces derniers devraient formuler une offre à Manchester City après avoir noué des contacts préliminaires avec l’Espagnol de 30 ans, rapporte Sky Sports.

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L’offre devrait se situer entre 41 et 51 millions de livres sterling (47-59 millions d’euros) pour celui à qui il reste un an de contrat avec les Cityzens et qui est blessé sérieusement au dos.

Pas de chichi, pas de réseaux sociaux : pas vraiment un Galactique, à l’image de ce mercato très séduisant des Merengues.

Rodri, révélateur de l’été du Real Madrid