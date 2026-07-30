S’abonner au mag
  • Espagne
  • Real Madrid

Le Real Madrid va formuler une offre à Manchester City pour Rodri

NB
6 Réactions
Le Real Madrid va formuler une offre à Manchester City pour Rodri

À pas de loup. Le Real Madrid avance sur le dossier Rodri. Après avoir déclaré son envie de jouer à la Casa Blanca en mars, après des rumeurs l’envoyant là-bas, le meilleur joueur de la Coupe du monde 2026 discute désormais avec le club quinze fois champion d’Europe quant à une arrivée potentielle. Ces derniers devraient formuler une offre à Manchester City après avoir noué des contacts préliminaires avec l’Espagnol de 30 ans, rapporte Sky Sports.

Embed t.co

L’offre devrait se situer entre 41 et 51 millions de livres sterling (47-59 millions d’euros) pour celui à qui il reste un an de contrat avec les Cityzens et qui est blessé sérieusement au dos.

Pas de chichi, pas de réseaux sociaux : pas vraiment un Galactique, à l’image de ce mercato très séduisant des Merengues.

Rodri, révélateur de l’été du Real Madrid

NB

Commentaires

Les membres ont posté 6 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Articles en tendances

Boutique SO - Magazines

SO FOOT 100% Guardiola TOME 1 + TOME 2

à partir de 11€



Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.