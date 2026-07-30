Le Brescia Calcio officiellement dissout

Encore un club italien qui disparaît. Cette fois, c’est définitivement terminé pour le Brescia Calcio. Le tribunal de la ville lombarde a prononcé la liquidation judiciaire du club, étouffé par une dette estimée à près de 20 millions d’euros. La décision met un point final à une histoire commencée en 1911. Et pour pousser le sens du timing jusqu’au bout, elle est tombée le jour du 70e anniversaire de Massimo Cellino l’ancien président du club lombard au scapulaire.

Le Brescia Calcio n’évoluait déjà plus dans aucun championnat depuis son exclusion de la Serie C à l’été 2025. Le club de Roberto Baggio, Andrea Pirlo, Pep Guardiola, Gheorghe Hagi ou encore Luca Toni existait encore juridiquement, dans l’espoir d’un improbable sauvetage. Il n’existe désormais même plus sur le papier.

Une disparition peut en cacher une autre

La ville possède toujours une équipe professionnelle avec l’Union Brescia, pensionnaire de Serie C depuis 2025. Mais il ne s’agit pas d’une renaissance du club historique. Pour créer cette nouvelle entité, la FeralpiSalò a déménagé à Brescia, changé de nom, de siège, de couleurs et d’identité. Les joueurs, l’entraîneur et la place en troisième division étaient ceux de la FeralpiSalò, qui a donc elle aussi été rayée de la carte pour combler le vide.

Brescia a perdu son club historique et Salò a perdu le sien. Mais au moins, la Serie C a conservé le même nombre d’équipes.

Comment Roberto De Zerbi et Sandro Tonali pourraient sauver Brescia