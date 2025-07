Brescia perd officiellement son statut professionnel

Le Bordeaux italien.

Ce jeudi 3 juillet 2025 est une journée noire pour les supporters de Brescia. Le club lombard s’est vu retirer son statut professionnel et sa licence ce jeudi par la Fédération italienne de football : « Le conseil fédéral de la FIGC prend acte du refus d’accorder au Brescia Calcio une licence nationale pour la saison 2025-2026 et par conséquent de l’accepter pour disputer la saison 2025-2026 de Serie C. »

Une possible disparition après 114 ans d’existence

Cette décision fait suite à de graves difficultés financières, notamment des dettes impayées (environ huit millions d’euros), des retards de paiement de salaires et de cotisations sociales, ainsi que de multiples manquements administratifs.

Sportivement, Brescia avait initialement assuré son maintien en Serie B lors de la saison 2024-2025, mais une pénalité de huit points pour infractions administratives l’a fait chuter à la 18e place, synonyme de relégation en troisième division. L’incapacité du propriétaire, Massimo Cellino, à régulariser la situation financière du club, a conduit à la déclaration de faillite, empêchant Brescia de s’inscrire en Serie C et provoquant son exclusion de toutes les compétitions professionnelles italiennes.

Ce scénario signe donc la disparition d’un club historique du football italien, qui a vu passer de nombreuses légendes telles que Roberto Baggio, Andrea Pirlo, Luca Toni ou encore Pep Guardiola. Après 114 ans d’existence et 23 saisons en Serie A, Brescia ne disputera aucun championnat professionnel la saison prochaine et pourrait être contraint de repartir des divisions amateurs, voire de disparaître totalement.

On parle quand même du club qui nous a offert Andrea Pirlo.

