S’abonner au mag
  • Bundesliga
  • J16
  • Eintracht Francfort-Borussia Dortmund (3-3)

Le Borussia Dortmund miraculé et incapable de gérer ses avantages

FC
Le Borussia Dortmund miraculé et incapable de gérer ses avantages

  Francfort 3-3 Dortmund

Buts : Uzun (22e, SP), Ebnoutalib (71e) et Dahoud (90e+2) pour l’Eintracht Francfort // Beier (10e), Nmecha (68e) et Chukwuemeka (90e+5) pour le Borussia Dortmund

Un quart d’heure. Tel est le temps durant lequel le Borussia Dortmund a mené sur la pelouse de l’Eintracht Francfort ce vendredi soir, alors qu’il a pourtant fait la différence à deux reprises avant de concéder… un nul complètement fou, tandis qu’il a également frôlé la défaite. À l’occasion de la seizième journée de Bundesliga, les visiteurs ont en effet ouvert le score au bout de dix minutes par Maximilian Beier (sur un centre signé Julian Ryerson) et ont repris les devants après l’heure de jeu via un poteau rentrant de Felix Nmecha. Sauf que, leurs adversaires se montrant incapables de protéger leur avance malgré leur statut de favoris, les locaux ont répondu à chaque fois.

Guirassy fautif

Ainsi, Can Uzun a d’abord transformé un penalty sanctionnant une faute de Serhou Guirassy sur Robin Koch puis Younes Ebnoutalib a lui aussi égalisé sur un de ses premiers ballons en prenant la profondeur. Enfin, Francfort a fait encore plus fort : dans le temps additionnel et grâce à un très bon travail de la recrue Arnaud Kalimuendo, Mahmoud Dahoud a cru donner la victoire aux siens. Mais une poignée de secondes plus tard, Carney Chukwuemeka a remis l’église au milieu du village pour éviter un horrible revers à son club. Ce n’est cependant pas avec ce genre de résultats que le Bayern Munich, largement leader avec huit points d’avance sur Dortmund et un match disputé de moins, va ressentir la pression…

Qui sont les 29 premiers qualifiés pour la prochaine Ligue des champions ?

FC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
  • Récit
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

02
Revivez Cameroun-Maroc (0-2)
Revivez Cameroun-Maroc (0-2)

Revivez Cameroun-Maroc (0-2)

Revivez Cameroun-Maroc (0-2)
01
Revivez Mali - Sénégal (0-1)
Revivez Mali - Sénégal (0-1)

Revivez Mali - Sénégal (0-1)

Revivez Mali - Sénégal (0-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!