Le Borussia Dortmund miraculé et incapable de gérer ses avantages

Francfort 3-3 Dortmund

Buts : Uzun (22e, SP), Ebnoutalib (71e) et Dahoud (90e+2) pour l’Eintracht Francfort // Beier (10e), Nmecha (68e) et Chukwuemeka (90e+5) pour le Borussia Dortmund

Un quart d’heure. Tel est le temps durant lequel le Borussia Dortmund a mené sur la pelouse de l’Eintracht Francfort ce vendredi soir, alors qu’il a pourtant fait la différence à deux reprises avant de concéder… un nul complètement fou, tandis qu’il a également frôlé la défaite. À l’occasion de la seizième journée de Bundesliga, les visiteurs ont en effet ouvert le score au bout de dix minutes par Maximilian Beier (sur un centre signé Julian Ryerson) et ont repris les devants après l’heure de jeu via un poteau rentrant de Felix Nmecha. Sauf que, leurs adversaires se montrant incapables de protéger leur avance malgré leur statut de favoris, les locaux ont répondu à chaque fois.

Guirassy fautif

Ainsi, Can Uzun a d’abord transformé un penalty sanctionnant une faute de Serhou Guirassy sur Robin Koch puis Younes Ebnoutalib a lui aussi égalisé sur un de ses premiers ballons en prenant la profondeur. Enfin, Francfort a fait encore plus fort : dans le temps additionnel et grâce à un très bon travail de la recrue Arnaud Kalimuendo, Mahmoud Dahoud a cru donner la victoire aux siens. Mais une poignée de secondes plus tard, Carney Chukwuemeka a remis l’église au milieu du village pour éviter un horrible revers à son club. Ce n’est cependant pas avec ce genre de résultats que le Bayern Munich, largement leader avec huit points d’avance sur Dortmund et un match disputé de moins, va ressentir la pression…

Qui sont les 29 premiers qualifiés pour la prochaine Ligue des champions ?