Arnaud Kalimuendo part se relancer en Allemagne

Dans la terre favorite pour attaquants français en méforme.

En effet, ça ne fonctionnait pas très fort ces derniers mois pour Arnaud Kalimuendo, qui galérait du côté de Nottingham Forest. Zéro but en neuf rencontres de Premier League cette saison (tout de même deux en quatre matchs de C3), c’est très léger pour un investissement estival de 30 millions d’euros. Pour remédier à ce passage à vide, l’ancien Rennais a été prêté pour le reste de l’exercice à l’Eintracht Francfort, avec option d’achat.

Encore un Français pour mener l’attaque de l’Eintracht

Une solution à possible long terme pour le club allemand, qui tient son remplaçant d’Elye Wahi, parti lui aussi en prêt à Nice. L’actuel septième de Bundesliga cherche toujours le digne remplaçant de Hugo Ekitiké, et renouvelle surtout sa confiance envers les attaquants français. Le club lorgnait sur l’international Espoirs depuis le début du mercato.

En ce sens, le directeur sportif de l’Eintracht Markus Krösche a été séduit par le profil de Kalimuendo : « Il allie vitesse, appels en profondeur et sens du but à un travail défensif remarquable. Surtout, il s’intègre parfaitement à notre équipe, tant par son style de jeu que par son caractère. »

Réussira-t-il là où Wahi a échoué ?

