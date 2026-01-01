S’abonner au mag

Nice officialise l’arrivée d’Elye Wahi

Nice officialise l&rsquo;arrivée d&rsquo;Elye Wahi

La meilleure manière de démarrer l’année ?

Comme attendu, l’OGC Nice a annoncé ce jeudi l’arrivée d’Elye Wahi sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison depuis l’Eintracht Francfort. À la recherche de renforts en attaque, les Aiglons n’auront donc mis que quelques heures à dégainer après l’ouverture du marché des transferts, lancé en ce 1er janvier. Sa mission est plutôt simple : relancer un secteur offensif en berne, sous la houlette d’un Claude Puel récemment débarqué au chevet du club.

Après avoir illuminé la Ligue 1 sous les couleurs de Montpellier, Lens ou l’OM, l’attaquant n’a guère trouvé son rythme de l’autre côté du Rhin avec un seul petit but en 2025. « Je suis très heureux de rejoindre l’OGC Nice. C’est un club historique, avec des supporters passionnés, a-t-il confié dans le communiqué publié par son nouveau club. J’ai senti une vraie confiance de la part du coach et des dirigeants. Je viens pour travailler dur, aider l’équipe et donner le maximum à chaque match. »

L’exception qui confirme la règle des attaquants qui cartonnent en Allemagne ?

