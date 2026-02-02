Al-Ittihad tiendrait déjà le remplaçant de Karim Benzema

En voilà un qui ne devrait pas s’accrocher longtemps au Rocher. Al-Ittihad aurait posé 33 millions d’euros sur la table pour s’offrir les services de George Ilenikhena, 19 ans. Le possible futur ex-Monégasque, aussi passé par Amiens et Antwerp, devrait en effet rejoindre le club saoudien d’ici peu, selon RMC.

INFO RMC SPORT : Accord entre Monaco et Al-Ittihad pour le transfert de George Ilenikhena.https://t.co/LD4PER6pDG pic.twitter.com/xMdgVw45Su — RMC Sport (@RMCsport) February 2, 2026

Il ne resterait plus que les détails contractuels à finaliser pour que l’attaquant nigérian rejoigne l’équipe dirigée par Sérgio Conceição. Il y retrouverait d’autres joueurs passés par le championnat français comme Fabinho, N’Golo Kanté (en négociation avec Fenerbahçe), Houssem Aouar ou encore Karim Benzema. Étant en négociation avec le rival Al-Hilal, ce dernier n’accueillera sûrement pas la pépite (ou déception) du Rocher au centre d’entraînement.

De la pépite au flop

916 minutes la saison passée, 437 seulement depuis août, Ilenikhena peine à s’imposer à l’AS Monaco. En même temps, dur de s’imposer dans un collectif qui fonctionne aussi bien… Ou alors, ne vaut-il mieux pas quitter le navire avant qu’il ne sombre encore plus ? Même si les hommes de Pocognoli ont tapé le Stade rennais 4-0 ce week-end, l’atmosphère à Monaco semble irrespirable. L’air et l’argent de Djeddah pourraient convaincre George sans trop de problèmes.

33 millions, allez…

